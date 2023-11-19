Çok Bulutlu 2.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 19.11.2023 03:06

Erzurum'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 7 yaralı

Erzurum'da refüje çarparak devrilen araçtaki bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Erzurum'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 7 yaralı
[Fotograf: AA]

Yaşar K'nin kullandığı hafif ticari araç, Erzurum-Erzincan kara yolu Dadaşkent mevkisinde görgü tanığının iddiasına göre otomobilin aracı sollamak istediği sırada sıkıştırması sonucu refüje çarptıktan sonra yolun karşı şeridine devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Yaşar K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Z.K, B.K, F.K, B.K, M.Y.K, K.K. ve G.K. ambulansla Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

ETİKETLER
Erzurum Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Çöken istinat duvarının çukuruna 4 araç düştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:14
Çöp depolama tesisinde kayboldu, arama çalışması başlatıldı
03:03
İsrail'in Gazze'deki El-Fahura Okulu'na yaptığı saldırıya kınama
02:20
İsrail medyasından çarpıcı iddia: 7 Ekim'de festival alanına İsrail helikopteri ateş açtı
00:48
DSÖ: Gazze'deki Şifa Hastanesi artık hizmet veremiyor
00:40
İspanya'dan İsrail'e daha fazla baskı çağrısı
00:44
Çöken istinat duvarının çukuruna 4 araç düştü
Yurttan mevsimin ilk kar manzaraları
Yurttan mevsimin ilk kar manzaraları
FOTO FOKUS
Fransa'da halk yağmura rağmen Gazze için sokağa indi
Fransa'da halk yağmura rağmen Gazze için sokağa indi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ