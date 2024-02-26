Erzurum'da göçük: Onlarca ev ve iş yeri zarar gördü

Uzundere'de bulunan sanayi bölgesinde sabaha karşı saat 05.00 civarında meydana gelen göçük, bölgedeki iş yerleri ve üst katlardaki evlerde yıkıma neden oldu.

Göçük sebebiyle yıkılan kayalar, ev ve iş yerlerinin duvarlarına çarparak ciddi hasarlara yol açtı.

Duvarlarda oluşan çatlaklar, pencerelerin kırılması ve kaya parçalarının evlere girmesi sonucunda çevredeki yapılar güvenlik açısından risk altına girdi.

[Fotoğraf: İHA]

Vatandaşlar, yaşadıkları korku dolu anların ardından güvenli bir yer arayışında, evlerinden uzaklaşmak zorunda kaldı.

Evleri ve iş yerleri zarar gören vatandaşlar, göçük sırasında canlarını zor kurtardıklarını söyledi.