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Türkiye
İHA 26.02.2024 13:09

Erzurum'da göçük: Onlarca ev ve iş yeri zarar gördü

Erzurum'un Uzundere ilçesinde göçük meydana geldi. Onlarca ev ve iş yeri zarar gördü.

Erzurum'da göçük: Onlarca ev ve iş yeri zarar gördü
[Fotograf: İHA]

Uzundere'de bulunan sanayi bölgesinde sabaha karşı saat 05.00 civarında meydana gelen göçük, bölgedeki iş yerleri ve üst katlardaki evlerde yıkıma neden oldu.

Göçük sebebiyle yıkılan kayalar, ev ve iş yerlerinin duvarlarına çarparak ciddi hasarlara yol açtı.

Duvarlarda oluşan çatlaklar, pencerelerin kırılması ve kaya parçalarının evlere girmesi sonucunda çevredeki yapılar güvenlik açısından risk altına girdi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Vatandaşlar, yaşadıkları korku dolu anların ardından güvenli bir yer arayışında, evlerinden uzaklaşmak zorunda kaldı.

Evleri ve iş yerleri zarar gören vatandaşlar, göçük sırasında canlarını zor kurtardıklarını söyledi. 

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

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