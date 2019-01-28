Bir istihbaratı değerlendiren Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesindeki güvenlik güçleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Bu tespit üzerine gerekli tedbirleri alarak zanlıları takibe alan ekipler, 23 Ocak'ta kentte durdurdukları tırda narkotik dedektör köpeği desteğinde arama yaptı. Aramada, çuvallar arasına gizlenen 1 ton 535 kilo eroin ele geçirildi.

Tır şoförünün gözaltına alınmasının ardından çalışmalarını genişleten güvenlik güçleri, İstanbul'da da Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan yurt dışına kaçmak isteyen şebeke liderinin yanı sıra 2 organizatörü yakaladı.

Polis jetiyle Erzurum'a getirildiler

İstanbul'da yakalanan şebeke lideri ve 2 organizatör, polis jetiyle Erzurum'a getirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü, eroinle bağlantılı olan bazı kişilerin de arandığı öğrenildi.

Erzurum polisinin tırda bulduğu eroinin Cumhuriyet tarihinde tek operasyonda ele geçirilen en büyük eroin miktarı olduğu öğrenildi. Türk polisinin bu operasyonla son 2 aydaki eroin ele geçirilmesinde Cumhuriyet tarihinin ikinci rekorunu kırdığı da belirtildi.

Başarılı bir operasyona imza atan Erzurum polisinin geçen ay 1 ton 271 kilogram eroin ele geçiren Erzincan polisinin rekorunu kırdığı kaydedildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erzurum'daki operasyonuna ilişkin "23 Ocak'ta Erzurum'da arkadaşlarımız çok başarılı bir operasyona imza attılar. Bu başarılı operasyon ile bir ton 535 kilo eroin yakalanarak, Cumhuriyet tarihinin yeni bir rekoru daha kırıldı. Sadece onu taşıyan kişi değil bu işin organizatörüne de aynı şekilde suç şebekesinin lideri de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına kaçarken enselenerek yakalandı." açıklamasında bulunmuştu.

Erzincan polisi de 5 Aralık 2018 tarihinde de Erzurum-Erzincan kara yolundaki uygulama noktasında durdurduğu 06 BCD 99 plakalı tırın dorsesinde "Belçika kurdu" cinsi erkek narkotik dedektör köpeği "Odin"in tepki vermesiyle arama yapmıştı.

Van'dan İstanbul'a giden tırın dorsesindeki aramada, hayvan yağlarına sarılan 1 ton 271 kilogram eroin ele geçirilmişti.

Polis, bu başarısıyla cumhuriyet tarihinde tek seferde yakalanan en büyük eroin miktarını ele geçirmişti. "Odin" de hassas burunlar arasında tek operasyonda en fazla eroin yakalatan köpek olarak tarihe geçmişti.

Bu operasyonda Erzincan polisinin gözaltına aldığı 6 zanlıdan 4'ü tutuklanmıştı.

Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan Türk Polisi, Aralık 2018'de İpsala Sınır Kapısı'nda 1,5 ton esrar ele geçirmişti.

Kaynak: AA