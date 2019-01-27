Türkiye
Eski milletvekili Abdülkadir Timurağaoğlu vefat etti
27 Ocak 2019 Pazar 13:26 - Son Güncelleme 27 Ocak 2019 Pazar 13:28
Eski Milli Selamet Partisi milletvekili 89 yaşındaki Abdülkadir Timurağaoğlu, Mardin'de tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Böbrek yetmezliği nedeniyle Kızıltepe ilçesindeki özel bir hastanede tedavi gören eski Milli Selamet Partisi (MSP) Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağaoğlu, vefat etti.
89 yaşındaki Timurağaoğlu'nun cenazesi, Kızıltepe ilçesine bağlı Altıntoprak köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: AA
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