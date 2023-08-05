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Türkiye
AA 05.08.2023 16:28

Erzurum'da asansörün düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Erzurum'da bir iş yerindeki yük asansörünün düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Erzurum'da asansörün düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

Vaniefendi Mahallesi Haşıl Efendi Caddesi'ndeki bir iş yerinde malzeme taşımak için kullanılan yük asansörü içinde 2 kişinin olduğu sırada 5 metre yükseklikten depoya düştü.

Asansördeki İ.T. ve Ö.Ö. yaralanarak düşen asansör kabininde mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince mahsur kaldığı yerden çıkartıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen yaralılar, Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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