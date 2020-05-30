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Erzurum'da arazi kavgası: 5 ölü, 4 yaralı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Köseler köyünde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Erzurum'un Çat ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.
Köseler köyünde husumetli iki aile arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, kurşunların isabet ettiği 5 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.
Güvenlik güçleri köyde geniş güvenlik önlemi aldı.
Etiketler: son dakika erzurum çat arazi kavgasıSon Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 13:01
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