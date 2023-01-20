En fazla kar yağışı alan illerden Erzurum ve Ardahan'da son yılların en kurak kışı yaşanıyor.

İl müftülükleri organizasyonunda cuma namazı öncesi camilerde bir araya gelen vatandaşlar, kuraklığa karşı dua etti.

Ardahan Müftüsü Hayri Erenay, bu sezon beklenen yağışların düşmediğini, bunun kuraklığa neden olduğunu söyledi.

Valilik izniyle bugün tüm camilerde bu yönde dua edilmesi için karar aldıklarını ifade eden Erenay, "Bütün il ve ilçelere bağlı camilerimizde cuma farzını kılmadan önce dua yapıldı. Duamızın kabul olmasını diliyoruz. Kurak geçen böyle bir mevsimde kar ve yağmurun yağması için yapılan dualarımızın kabul olmasını diliyoruz" dedi.