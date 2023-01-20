İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ikiz kardeşlerin yönettiği yasa dışı bahis şebekesine yönelik 20 Aralık'ta düzenlenen operasyonun devamında gözaltına alınan şüphelilerden elde edilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu 17 şüpheli belirlendi.

Şüphelilerin yasa dışı bahis organizasyonda kullanılan hesaplarını yönettiği, üçüncü kişilerden bahis faaliyetlerinde kullanılmak üzere banka hesabı topladığı, ATM'lerden para çektiği ve canlı destek faaliyetlerini yürüttüğü öne sürüldü.

Makedonya'dan yönetildiği belirlenen şebekeye yapılan ilk operasyon sonrası bu şüphelilerden ikisinin yurt dışına çıktığı, bazı şüphelilerin ise ikamet adreslerini ve GSM hatlarını değiştirerek yurt dışına çıkış hazırlığında olduğu belirlendi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir, Diyarbakır, Isparta, Mersin ve Van'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı.