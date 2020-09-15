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Erzincan'da pat pat devrildi: 7 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Erzincan’da "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.
Uluköy köyü istikametinden Çağlay beldesi yönüne giden Berkan Y. idaresindeki tarım aracı devrildi.
Kazada, Berkan Y. ile Okan K., Ali K., Meriç M., Ufuk K. Devran Ş. ve Mert Hasan Ş. yaralandı.
Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Berkan Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: tarım aracı erzincanSon Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 17:24
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