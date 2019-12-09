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Erzincan'da otobüs kazası: 15 yaralı09 Aralık 2019 Pazartesi 18:58 - Son Güncelleme 09 Aralık 2019 Pazartesi 19:00
Erzincan'da yolcu otobüsünün hafif ticari araç ile çarpışıp devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA ]
Erzincan'da sürücüleri henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü ile hafif ticari araç, Erzurum-Erzincan kara yolu Üzümlü mevkisindeki Karakaya köyü yol ayrımında çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otobüs şarampole devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
Olay sebebiyle bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Bazı yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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