Jandarma, şehit bomba imha uzmanının görüntülerini paylaşmış09 Aralık 2019 Pazartesi 17:03 - Son Güncelleme 09 Aralık 2019 Pazartesi 17:08
Şırnak'ta, teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının imhası sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in görüntülerinin 15 Kasım'da Jandarma Genel Komutanlığının Twitter sayfasından paylaşıldığı ortaya çıktı.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Sarıköy köyü sınırları içerisinde 9 Aralık günü sabah saatlerinde Pisikayası Tepesi mevkiinde bölücü terör örgütü tarafından tuzaklanmış el yapımı patlayıcı madde tespit edildiği belirtildi.
El yapımı patlayıcıya uzman ekiplerce müdahale sırasında meydana gelen patlamada 2 güvenlik görevlisi şehit oldu, 7 güvenlik görevlisi yaralandı.
Jandarma görüntülerini paylaşmış
Patlayıcının imhası sırasında şehit olan bomba uzmanı Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in, görüntüsünün 15 Kasım'da Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldığı ortaya çıktı.
Kaynak: TRT Haber