Haber Giriş: 2 Temmuz 2022 Cumartesi 01:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan merkezli DEAŞ operasyonu: 6 tutuklama
[Fotoğraf: Getty]
Erzincan merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla yakalanan 11 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 22 Haziran'da Erzincan, İstanbul ve Trabzon'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 11 zanlı, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Zanlılardan F.Ö., M.M., M.Ö., T.G., H.A. ve Ö.Ö. tutuklandı, T.K.K, S.Ö, A.K.H., R.K. ve A.T.S. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
Etiketler: DEAŞ Terör Örgütü Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Başkentte sağanak: Sokaklar göle döndü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz