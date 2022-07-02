Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 22 Haziran'da Erzincan, İstanbul ve Trabzon'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 11 zanlı, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Zanlılardan F.Ö., M.M., M.Ö., T.G., H.A. ve Ö.Ö. tutuklandı, T.K.K, S.Ö, A.K.H., R.K. ve A.T.S. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.