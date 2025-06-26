Açık 27.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber, AA 26.06.2025 07:48

Ermenistan'da darbe planı ortaya çıktı

Ermenistan'da hükümete yönelik darbe planı ortaya çıkarıldı. Başbakan Nikol Paşinyan'ın hükümeti devirmek için plan yapmakla suçladığı Başpiskopos Bagrat Galstanyan gözaltına alındı.

Ermenistan'da darbe planı ortaya çıktı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi, "darbe planı yapmakla" suçlanan Başpiskopos Galstanyan'ın evinde arama yaptı.

Güvenlik güçleri, Galstanyan'ın evinde yapılan aramalar sırasında çok sayıda paket ve kutuyu delil olarak aldı. Aramaların ardından bir süre sonra Galstanyan evden çıkarılarak gözaltına alındı.

Ermenistan Soruşturma Komitesi, ilgili soruşturma kapsamında 14 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kasım 2024'ten beri "darbe planı yaptığını" açıkladığı Başpiskopos Galstanyan'ın başını çektiği bir grubun "terör eylemi hazırlıklarının" kolluk kuvvetleri tarafından engellendiğini duyurmuştu.

Ermenistan Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, Galstanyan'ın liderlik ettiği bir grubun "darbe hazırlığında olduğu" belirtilmişti.

Ermeni Kilisesinin örgütlediği bazı vatandaşlar ve politikacılar, 4 Mayıs 2024'te Tavuş ve Şirak bölgelerinden Başpiskopos Galstanyan'ın önderliğinde başkent Erivan'a yürüyüş başlatmış, ardından başkent başta olmak üzere ülke çapında eylemler yapılmıştı.

İstifasını talep eden Kilise'nin hükümet işlerinden uzak durmasını isteyen Paşinyan, yönetim değişikliğinin ancak seçimler yoluyla yapılabileceğini belirtmişti.

ETİKETLER
Ermenistan Nikol Paşinyan Darbe Girişimi
Sıradaki Haber
Bilecik'te depoda yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:37
Azerbaycan ordusu 107 yaşında
08:35
15 ilde siber suçlara yönelik operasyon: 51 şüpheli tutuklandı
08:36
İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
07:43
Kabe'nin örtüsü değiştirildi
06:39
Kürşad Zorlu Azerbaycan ve Bulgaristan'dan gelen öğrencileri kabul etti
05:25
İşgalci İsrailliler, Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürdü
Mardin’de hasat edilen buğday bulgura dönüşüyor
Mardin’de hasat edilen buğday bulgura dönüşüyor
FOTO FOKUS
Anız yangını seyir halindeki yakıt yüklü tankere sıçradı
Anız yangını seyir halindeki yakıt yüklü tankere sıçradı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ