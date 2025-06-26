Çorum'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Çorum-İskilip kara yolunda, Yunus E.P. idaresindeki kamyonet, Karapürçek köyü ayrımından yola çıkan Ömer Köse'nin kullandığı motosikletle çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, motosiklet sürücüsü Ömer Köse ile kamyonetteki Kadir Ş. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Köse, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza anı, araç kamerasına yansıdı.