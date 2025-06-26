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Türkiye
AA 26.06.2025 00:05

"Dur" ihtarına uymadı, polisten kaçamadı

İstanbul Küçükçekmece'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücüye 58 bin 819 lira para cezası kesildi, aracı trafikten men edildi.

"Dur" ihtarına uymadı, polisten kaçamadı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Haziran'da Altınşehir Köprüsü mevkisinde uygulama noktasının gerisinde indirdiği yolcularını, uygulamayı geçtikten sonra tekrar aldığı tespit edilen aracı durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan sürücüye 58 bin 819 lira para cezası kesildi

Polisin "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Sürücü Y.İ.Y'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun "korsan taşımacılık", "makas atmak", "dur ihtarına uymamak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden 58 bin 819 lira para cezası uygulandı, aracı da trafikten men edildi.

Öte yandan Y.İ.Y. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan da adli işlem başlatıldı

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