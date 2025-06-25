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Türkiye
DHA 25.06.2025 22:20

Ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, vakaya giden ambulansa yol vermeyen hafif ticari aracın sürücüsüne 933 lira para cezası kesilirken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Yalıkavak Mahallesi Şeyhülislam Ömer Lütfi Caddesi’nde meydana geldi.

Vakaya giden 112 ambulansına Kartal Mehmet Yusuf S. (28) idaresindeki ticari araç sürücüsü yol vermedi.

O anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı

Hasta taşıyan bir ambulansa dakikalarca yol vermeyen ve geçişini engelleyen sürücünün görüntüleri, tepki çekti.

Olayın ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntülere ilişkin derhal soruşturma başlattı.

Sürücünün kimliği kısa sürede tespit edildi ve polis ekiplerince gözaltına alındı.

Savcılık, insan hayatını hiçe sayan bu davranış nedeniyle sürücüyü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti.

Mahkeme sürücünün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmederken, polis ekipleri tarafından sürücüye 933 TL para cezası kesildiği öğrenildi.

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Ambulans Cep Telefonu Muğla
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