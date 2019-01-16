Milliyetçi Hareket Partisi'nden yapılan basın açıklamasına göre Samsun Milletvekili Erhan Usta partiden ihraç edildi.

Basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğü’nün 78. maddeleri uyarınca tedbirli olarak kesin çıkarma cezası ile cezalandırılması istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmiş bulunan Samsun Milletvekili Erhan Usta hakkında düzenlenen disiplin soruşturması dosyası münderecatı Merkez Disiplin Kurulunca müzakere edilmiş, müzakereler sonucunda yapılan gizli oylama ile Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İli, Çankaya İlçe Teşkilatı üyesi Erhan Usta’nın Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğü’nün 78/4 - (c) , (e) , ve (i) maddeleri uyarınca parti üyeliğinden “kesin çıkarma’’ cezası ile tecziyesine, 16.01.2019 tarihinde oy birliği ile karar verilmiştir."

Kaynak: TRT Haber