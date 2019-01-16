Güneş Komit İdaresindeki işçi taşıyan minibüs, Denizli-Afyonkarahisar karayolu Alikurt mevkisinde yoldaki buzlanma nedeniyle devrildi.
Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yan yatan araçtaki yaralıları çıkardı.
Kazada yaralanan sürücü Komit'in yanı sıra Figen Ataç, Aykut Danışman, Ahmet Kaçaroğlu, Ali Taşkopu, Tayfun Durmaz, Akın Akkuş, Elvan Akan, İbrahim İncirli, Emre Çoban, Sülbiye Aday, Hakkı Yer, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA