Türkiye

Ergenekon davasına bakan eski hakime FETÖ'den 10 yıl hapis

09 Eylül 2019 Pazartesi 16:17 - Son Güncelleme 09 Eylül 2019 Pazartesi 16:42

FETÖ ile ilişkisi nedeniyle meslekten ihraç edilen ve bir dönem Ergenekon davasına da bakan eski hakim Hasan Hüseyin Özese, ''FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan yargılandığı davada, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.