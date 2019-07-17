Türkiye
Erdoğan'dan şehit ailesine taziye
17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:06 - Son Güncelleme 17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:07
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan'ın ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Demircan'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Kaynak: AA
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