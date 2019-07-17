Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Demircan'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Kaynak: AA