Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz (Kahramanmaraş hariç), İç Anadolu (Sivas hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç), Çorum, Amasya, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Rize ve Trabzon'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, İç Ege ile Bilecik, Bolu, Isparta, Burdur ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının bugün batı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Hafta sonu sıcaklıklar artacak

Hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği, cuma gününden itibaren ülke genelinde artarak mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.

Kaynak: TRT Haber