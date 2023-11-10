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Türkiye
TRT Haber 10.11.2023 19:55

Ercişli öğrenciler harçlıklarını Gazzeli çocuklar için biriktirdi

Van'ın Erciş ilçesinde Şehit Jandarma Astsubay Ahmet Çelik İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Gazzeli çocuklara destek olmak için 5 bin lira biriktirdi.

Necmettin Karaca
Necmettin Karaca
Ercişli öğrenciler harçlıklarını Gazzeli çocuklar için biriktirdi

Öğrenciler, öğretmenlerinin de desteğiyle biriktirdikleri para ile yazdıkları şiirleri, Filistinli çocuklara ulaştırılmak üzere İlçe Müftülüğüne teslim edecek.

Öğrencilerden Mervan Can, Filistin'deki kardeşleri için bir şey yapmak istediklerini belirterek, "Bu yardımlar yeterli olmuyor ama yine de elimizden geldiğince yapmaya çalışacağız. Harçlıklarımızı dualarımızla birlikte gönderiyoruz." dedi.

Ercişli öğrenciler harçlıklarını Gazzeli çocuklar için biriktirdi

Atabey Güral da "Herkes elinden geldiği kadar yardımda bulunmaya çalışıyor. Bu para Filistin'deki çocuklara gönderilecek. İsrail'in yaptığı saldırılar çok kötü. Çok üzülüyorum." diye konuştu.

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