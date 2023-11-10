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Türkiye
AA 10.11.2023 19:10

Arızalanan metrobüs yoğunluğa neden oldu

Şişli Çağlayan Durağı'nda bir metrobüsün arızalanması sonucu seferlerde aksama yaşandı.

Arızalanan metrobüs yoğunluğa neden oldu

Söğütlüçeşme'den Avcılar istikametine giden metrobüs, Çağlayan Durağı'nda henüz belirlenemeyen nedenle arızalandı.

Bozulan metrobüsün yolu kapatması sonucunda seferlerde aksama yaşandı. Uzun araç kuyruğu oluştu, duraklarda yolcu yoğunluğu meydana geldi.

Seferler Beylikdüzü yönüne doğru Söğütlüçeşme yolundan kısmen gerçekleştirilirken, yolcular ters yönde duran metrobüs araçlarına yolun diğer tarafına geçerek binebildi.

Arızalanan metrobüs yoğunluğa neden oldu

Arıza, diğer duraklarda araç bekleyen vatandaşları da etkiledi. Cevizlibağ ve Zincirlikuyu istasyonlarında kalabalığın arttığı görüldü.

Cevizlibağ istasyonundaki bazı vatandaşların trafikte bekleyen araçlara binebilmek için metrobüs yolunda yürüdükleri gözlendi.

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