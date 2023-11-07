Emniyet Genel Müdürü Ayyıldız ve beraberindekiler Anıtkabir'i ziyaret etti

Erol Ayyıldız başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Ayyıldız'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Ayyıldız, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Ayyıldız, Emniyet'in dünyanın saygın teşkilatları arasındaki yerlerini sağlamlaştırma, teknik ve beşeri kapasitesini güçlendirerek iç ve dış güvenliğe yönelik tehditleri ortadan kaldırma, 85 milyonun huzur ve güvenliğini sağlama noktasında büyük gayret ortaya koyduklarını kaydetti.

"İlelebet payidar kalma kararlılığımızı sürdüreceğiz"

"İstiklal mücadelemizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk; İlham ve kuvvet kaynağını milletin kendisi görerek bağımsızlık mücadelemize ettiğiniz rehberlikle kurduğunuz ve en değerli emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyet'imizi yüceltme ve yükseltme azim ve kararlılığındayız." ifadelerini kullanan Ayyıldız şunları kaydetti:

"Ortaya koyduğumuz bu gayret neticesinde elde ettiğimiz başarılar ve bölge ülkelerine güvenlik ihraç eden misyonumuz bizleri gururlandırmakta ve asil milletimizin övgü ve sevgisine layık olma noktasında daha da cesaretlendirmektedir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında tüm güvenlik başlıklarında daha etkin bir mücadele ortaya koyacak, ilelebet payidar kalma kararlılığımızı sürdüreceğiz. Küllerinden doğarak dünyanın gıpta ile izlediği bir konuma yükselen cennet vatanımızın istikbalini ve istiklalini müdafaa etme sorumluluğumuzla, gelecek nesillere 'güçlü ve güvenli bir Türkiye' bırakmak nihai hedefimizdir. Devletimiz ve milletimize yüksek sadakatle hizmet edeceğimizi bir kez daha ifade ederken, şahsınızı ve istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet ve minnetle yâd ediyoruz. Ruhunuz şad olsun."