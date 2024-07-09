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Türkiye
AA 09.07.2024 13:54

Emlakçıyı 14 milyon lira dolandırdı, yurt dışına kaçmak isterken yakalandı

Kağıthane'de bir emlakçı, gayrimenkul satışına ilişkin aracılık etmesi amacıyla anlaştığı kişi tarafından 14 milyon lira dolandırıldı. Dolandırıcı, yurt dışına çıkmak isterken İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı.

Emlakçıyı 14 milyon lira dolandırdı, yurt dışına kaçmak isterken yakalandı
[Fotograf: İHA]

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 3 Temmuz'da Kağıthane'de gayrimenkul danışmanlığı yapan M.D.G'nin 400 bin euro (yaklaşık 14 milyon Türk Lirası) dolandırıldığı yönündeki şikayeti üzerine çalışma yaptı.

Emlakçının, gayrimenkul satışına aracılık etmesi amacıyla bir kadınla irtibata geçtiği ve komisyon olarak 400 bin euro vereceği konusunda anlaştıkları, ofisinde görüştükleri sırada kadının paranın bulunduğu zarfı çantasına koyduğu, M.D.G'nin de iş sonuçlanınca komisyonunu vereceğini söylemesi üzerine kadının zarfı iade edip ofisten ayrıldığı belirlendi.

Bir süre sonra durumdan şüphelenen M.D.G'nin kontrol ettiği zarfta 400 bin euronun yerine sahte para konulduğunu anladığı tespit edildi.

Emlakçıyı 14 milyon lira dolandırdı, yurt dışına kaçmak isterken yakalandı

Yurt dışına kaçmak isterken yakalandı

Kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kadın şüpheli yabancı uyruklu F.G. ile beraberinde hareket ettiği yabancı uyruklu G.N.S'nin Londra'dan İstanbul'a geldiklerini belirledi.

Şüpheli G.N.S, yurt dışına çıkmak isterken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınırken, şüpheli F.G'nin ise başka bir uçakla Türkiye'den ayrıldığı anlaşıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.N.S, adliyeye sevk edildi.

Bu arada şüphelilerin dolandırıcılık olayından önce İstanbul Havalimanı'na geldikleri ve birlikte hareket ettikleri anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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