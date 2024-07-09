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Türkiye
AA 09.07.2024 13:51

Samsun Çarşamba Havalimanı 691 bin 145 yolcuya hizmet verdi

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yılın ilk 6 ayında 691 bin 145 yolcuya hizmet sunuldu.

Samsun Çarşamba Havalimanı 691 bin 145 yolcuya hizmet verdi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda haziran ayında yolcu trafiği iç hatlarda 111 bin 812, dış hatlarda 16 bin 666 olmak üzere 128 bin 478 olarak gerçekleşti.

Havalimanından iç hatlarda 1089, dış hatlarda ise 134 uçak iniş kalkış yaptı. Yük trafiği ise haziran ayında 1323 ton oldu.

Samsun Çarşamba Havalimanı 691 bin 145 yolcuya hizmet verdi

Yılın ilk 6 aylık döneminde ise Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yolcu trafiği 691 bin 145, uçak trafiği 6 bin 581, yük trafiği ise 6 bin 281 tona ulaştı.

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