Emine Erdoğan yavru aslanları sevdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti ziyareti sırasında yavru aslanları sevdiği fotoğraf karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Güney Afrika Cumhuriyeti’ne gitmişken Aslan Park'ı ziyaret ederek yavru aslanları sevdik. Yaban hayatı yakından gözlemledik. pic.twitter.com/fW15bmpOnQ— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) 28 Temmuz 2018
Emine Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, eşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik ettiği Güney Afrika Cumhuriyeti ziyareti sırasında gittiği Johannesburg'da Aslan Park'ta çekilen fotoğrafları paylaştı.
Emine Erdoğan, yavru aslanları sevdiği fotoğrafların yer aldığı paylaşımında, "Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gitmişken Aslan Park'ı ziyaret ederek yavru aslanları sevdik. Yaban hayatı yakından gözlemledik" dedi.
Kaynak: AA