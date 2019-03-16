Samsun’un Canik ilçesindeki Mert Irmağı üzerinden geçen elektrik kablosuna sarılan balık kancasına gagasından takıldı.

Çevredeki duyarlı vatandaşlar, elektrik kurumu ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen elektrik kurumu ekipleri, itfaiyeciler ve vatandaşlar martı için seferber oldu.

Gagasına saplanan kancayı çıkaran ekipler ve vatandaşlar martıyı dükkanlarına götürerek soba yakıp ısıttılar. Daha sonra kendine gelen martıyı saldılar. 7 saatlik yaşam mücadelesinin ardından kanat çırpan martı tekrar özgürlüğüne kavuştu.

"İnsani olarak yardım etmek zorundayız"

Martıyı gördükten sonra yetkililere haber verdiklerini belirten Kadir Çoban, "Ekiplerin ve arkadaşlarımızın yardımıyla 7 saat sonra martı kurtuldu. İnsan olarak yardım etmek zorundayız. Dilsiz hayvan. Asılı kalmış. Yardım etmek zorundasınız. Vicdanınız rahat etmiyor. Elimizden geleni yaptık. Biraz ısıttık dükkanımızda. Şimdi uçarak gitti" dedi.

Kaynak: İHA