Haber Giriş: 31 Ekim 2021 Pazar 09:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Elbise astarlarına gizlenmiş 15 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla, elbise astarlarına gizlenmiş 15 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, bir şüphelinin doğu illerinden yasadışı yollarla uyuşturucu madde getirdiğini tespit etti.
Bu maddeleri, İstanbul'da 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına satacağı bilgisine ulaştı.
Ekipler teknik ve fiziki takibin ardından düzenledikleri operasyonla şüpheliyi aracında yakalandı.
Narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine bagajda yapılan aramada,, elbise astarlarına gizlenmiş 15 kilogram uyuşturucu madde bulundu. Yakalanan şüpheli tutuklandı.
Olayla bağlantılı diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Etiketler: İstanbul Uyuşturucu Narkotik
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