Haber Giriş: 31 Ekim 2021 Pazar 09:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da tur midibüsü devrildi: 8 yaralı
Antalya'nın Serik ilçesinde kontrolden çıkarak refüje çarpan tur midibüsünde bulunan 2'si çocuk 8 Rus turist yaralandı.
Ufuk Aktaş'ın kullandığı tur midibüsü, Sanayi Kavşağı'nda kontrolden çıkarak refüje çarptı, ardından karşı yola geçerek devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi
Kazada yaralanan 8 Rus turist, sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesi'ne ve özel bir hastaneye kaldırıldı.
Yaralı 2 çocuğun durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kazanın, 15 turistin Antalya Havalimanına transferi sırasında meydana geldiği öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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