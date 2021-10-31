Haber Giriş: 31 Ekim 2021 Pazar 08:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da nar yüklü kamyon devrildi
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Kumluca ilçesinde nar yüklü kamyon devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı.
Dursun T'nin kullandığı kamyon, Meydan Mahallesi Ahmet Aliağa Bulvarı'nda tekerinin patlaması sonucu devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Ünal A, Elanur A, Gülbeyaz G. yaralandılar.
Sağlık ekiplerince Kumluca Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Gülbeyaz G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kamyondaki nar kasalarının yola dökülmesi nedeniyle ulaşımda bir süre aksama yaşandı.
Etiketler: Antalya Trafik Kazası
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