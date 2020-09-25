Haber Giriş: Kaynak: AA
Elazığ'da örtü yangını
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da Mastar Dağı'nda örtü yangını çıktı. İş makineleri ile yangın söndürme araçlarının giremediği arazide ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.
Mastar Dağı'nın merkeze bağlı Koçkale ve Elmapınarı köyü arasındaki kırsal alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ediyor.
İş makineleri ile yangın söndürme araçlarının giremediği arazide ekipler, yangını kazma ve kürek kullanarak söndürmeye çalışıyor.
Söndürme çalışmalaro sürüyor
Zorlu arazi şartlarında güçlükle müdahale edilen yangında ilk belirlemelere göre 100 dekarlık bitki örtüsü zarar gördü.
Yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.
Etiketler: Elazığ örtü yangınıSon Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 22:39
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