Elazığ'da maden ocağında göçük: Tüm işçiler kurtarıldı

İlçenin Kayaönü köyü mevkiinde özel bir krom madeninde henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Elazığ Valisi Ömer Toraman, saat 10.04 sıralarında Palu ilçesi Kayaönü köyü civarında krom madenine ait bir işletmede göçük meydana geldiği ihbarının alındığını, ekiplerin hızla olay yerine intikal ettiğini söyledi.

Vali Toraman, arama kurtarma faaliyetlerinin süratle başladığını ifade ederek, göçük altında kalan işçilere ulaşmak için arama kurtarma ekiplerinin yoğun şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

4 işçiden 3'ü kurtarıldı

Valilikten yapılan açıklamada, Palu'nun Kayaönü köyünde özel bir şirkete ait krom maden işletmesinde meydana gelen göçükte 4 işçinin göçük altında kaldığı bildirildi.

Yapılan ilk müdahale neticesinde 3 işçinin kurtarıldığı ifade edilen açıklamada, 1 işçinin kurtarılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığı kaydedildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu sabah saat 10.04'te Elazığ'ın Palu ilçesi Kayaönü köyünde özel bir şirkete ait krom maden işletmesinde göçük meydana geldiği aktarıldı.

İlk belirlemede 4 işçinin göçük altında kaldığı bilgisine ulaşılarak 3 işçinin kurtarıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kalan 1 işçinin kurtarılması için Jandarma, AFAD, UMKE ve ETİ Krom arama kurtarma ekipleri olay yerinde arama kurtarma faaliyetlerini sürdürmektedir. Elazığ Valiliği, yaşanan olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığını duyurmuştur. Resmi kaynaklar dışındaki açıklamalara itibar etmeyiniz."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Göçükteki tüm işçiler kurtarıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, göçüğün Palu'ya bağlı Kayaönü köyü yakınlarındaki bir krom madeni ocağında sabah 10.00 sularında meydana geldiği belirtildi.

Madenin, Polay Madencilik'e ait olduğu ve ilk aşamada 4 madencinin göçükten etkilendiğinin kaydedildiği paylaşımda, bir madencinin kendi imkanlarıyla göçükten çıktığı aktarıldı.

Paylaşımda, "Olay yerine intikal eden arama kurtarma ekipleri, diğer 3 işçimizi de kurtarmıştır. Olayda bir işçimiz yaralanırken diğer işçilerin sağlık durumları iyidir. Konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır. Göçükten etkilenen tüm işçi kardeşlerimize acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.