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Türkiye
DHA 14.05.2024 15:47

Elazığ'da kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakladı

Elazığ'da, 8'inci sınıf öğrencisi, kendisini kopya çekerken yakalayan öğretmenini bıçakla bacağından yaraladı.

Elazığ'da kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakladı

Olay, merkez Akpınar Mahallesi'nde Limak Ortaokulu’nda meydana geldi. 8’inci sınıf öğrencisi A.B, mazeret sınavında öğretmeni A.K. tarafından kopya çekerken yakalandı.

Sınav kağıdı elinden alınan A.B. sınıfı terk ederek okul koridorunda beklemeye başladı.

Sınav bitiminde A.K. öğretmenler odasına doğru giderken koridorda A. B. tarafından bıçaklandı.

Öğrenci gözaltına alındı

İhbarla olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.K, ilk müdahalesinin ardından tarafından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

A.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi, A.B. ise gözaltına alındı.

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