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Türkiye
İHA 14.05.2024 15:11

Otomobilin hava yastığından sünger çıktı

Konya'da, kontrol için ekspertize getirilen otomobilin hava yastığından sünger çıktı.

Otomobilin hava yastığından sünger çıktı

Konya'da bir ekspertiz görevlisi, kontrol için götürülen otomobilin hava yastıklarından şüphelendi.

Yapılan kontrolde otomobilin hava yastığının içinde sünger bulundu.

"Beyin bölümünden arıza kodu çıkmadı"

Güvenlik konusunda en hayati parçalardan olan hava yastığının içindeki süngeri bulan oto ekspertiz görevlisi Şenol Uysal, "Airbagleri sağlam olduğu söylenen bir araç geldi. Bunun bilgisini de veren büyük bir firma. Tabela çok önemli değil, ustalık önemli. Aracın airbagini kontrol ettiğimizde aracın beyin bölümünden arıza kodu çıkmadı. Direnç atılmış aracın airbaglerine ve airbagin yerinde boş olan kısmına kocaman bir sünger yerleştirmişler. Airbagin dış plastiğine de sarmış. Airbag açık dedim, satıcı bana böyle bir şey olamaz dedi. Ben de kendisine birebir gösterdim. Bunun içinde airbag yerine sünger var dedim ve ikna oldu" dedi.

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