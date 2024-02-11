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Türkiye
AA 11.02.2024 16:11

Elazığ'da asayiş operasyonlarında 9 gözaltı

Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonlarında 4'ü firari hükümlü toplam 9 şüpheli yakalandı.

Elazığ'da asayiş operasyonlarında 9 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9-10 Şubat'ta aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Öte yandan asayiş uygulamalarında da 5 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üst ve araçlarında yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 32 fişek, pompalı tüfek, 8 kartuş, bir miktar esrar ve 8 uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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