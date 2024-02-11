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Türkiye
AA 11.02.2024 15:45

Diyarbakır'da silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Diyarbakır'da silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Merkez Cami Mahallesi Gazi Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, M.F.B'ye silahlı saldırıda bulundu.

Saldırıda M.F.B. ile bu sırada yoldan geçen A.U.B. ve M.M.B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.F.B. buradaki müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

M.F.B. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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