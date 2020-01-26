Elazığ Sivrice’de, 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya devam ediliyor.

AFAD, depremin ilk gününden bu zamana kadar 788 artçı deprem yaşandığı bilgisini paylaştı.

Arçtıların 21'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde.

38 kişi hayatını kaybetti

Elazığ şehir merkezinde, 1 bina enkazında arama kurtarma çalışmaları, 2 bina enkazında da tarafa faaliyetleri sürüyor.

Çalışmalar, AFAD koordinasyonunda 21 farklı kamu kurumu, sivil kurum ve kuruluştan 3 bin 637 personel, 22 arama kurtarma köpeği, toplam 568 kara aracı ve 5 hava aracıyla devam ediyor.

Çalışmalarda, toplam 45 kişi sağ kurtarılarak tedavi altına alındı.

Cansız bedenine ulaşılan ya da sonradan hayatını kaybeden kişi sayısı ise 38 oldu.