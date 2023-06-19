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Türkiye
İHA 19.06.2023 09:19

Elazığ’da 6,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

Elazığ’da jandarma ekipleri kaçak avlanmaya geçit vermiyor. Yol uygulamaları sırasında iki araçta 6,5 ton kaçak avlanmış sazan ele geçirildi.

Elazığ’da 6,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'nın baraj ve göletlerdeki denetimleri aralıksız sürüyor.

Bu çerçevede ekiplerce yapılan istihbari çalışmalar sonucunda kaçak balık nakli yapılacağı bilgisine ulaşıldı.

Jandarma ekiplerince şüpheli A.Ç. ve H.B.’nin bulunduğu araçlar tespit edildi. Yol kontrol noktalarında durdurularak arama yapılan araçlarda toplama 6,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi.

Şahıslar hakkında idari para cezası uygulanırken ele geçirilen balıklar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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