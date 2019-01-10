Terörden arındırılan El Bab’da yaşam kalitesi her geçen gün artıyor. Huzur ve güven ortamının sağlandığı bölgede sağlık hizmetleri de modern hale getirildi. 60 bin metrekare alana kurulu El Bab Hastanesi, 200 yatak kapasitesi ile bölge halkına hizmet veriyor.

Hastanede 423 personel görev alıyor. Türkiye’nin desteği ile 3 ay önce hizmete açılan hastanede her türlü ameliyat ve poliklinik hizmeti eksizsiz veriliyor.

Ekipler sürekli yenileniyor

Hastane Başhekimi Dr. Hüseyin Gürbüz, hastanenin 12 Ekim’de hizmet vermeye başladığını, daha önce küçük bir hastaneyken şu an hastanede 800-900 hasta girişi olduğunu belirterek, “Bu hastalara 250-300 acil servisten 550 de polikliniklerden hizmet vermekteyiz.” dedi.

Hastanede uzman ekipler görev yapıyor. Ekiplere sürekli yenileri ekleniyor.

Şu anda yaklaşık 56 tane uzman hekim, 12 tane pratisyen ve 4 tane de diş hekimi ile çalıştıklarını ifade eden Gürbüz, “8 tane ameliyathane odamız bulunmakta. Yine 5 tane kadın doğum için masamız mevcut.” diye konuştu.

“Allah Türkiye'den razı olsun, Erdoğan'dan razı olsun”

Hastanede ayrıca bölgedeki sağlık personeli de eğitiliyor. Hastalar, verilen hizmetlerden oldukça memnun.

Memnuniyetini dile getiren bir hasta, “Hastane çok iyi, büyük temiz, Allah razı olsun çok güzel, bunun gibi hastane bölgede yok diyor. Allah Türkiye'den razı olsun, Erdoğan'dan razı olsun, onlara sağlık sıhhat versin.” dedi.

Yine başka bir hasta, hastanenin halkın sağlık açısından faydalanması noktasında çok büyük hizmetler sağladığını ifade ederek, “Önceki dönemde hastane olmadığı dönemde insanlar sağlık açısında çok büyük problemler yaşıyordu. Bu hastanenin açılmasıyla birlikte halk büyük yarar gördü.” diye konuştu.

Haber: Ahmet Akgül

Kamera: Özden Ayvaz