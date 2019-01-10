Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre merkez üssü Gaziantep’in Oğuzeli ilçesi olan depremin 3,3 büyüklüğünde olduğu ve yerin 8.9 kilometre altında meydana geldiği açıklandı.
Kaynak: AA
Merkez üssü Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi olan 3,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre merkez üssü Gaziantep’in Oğuzeli ilçesi olan depremin 3,3 büyüklüğünde olduğu ve yerin 8.9 kilometre altında meydana geldiği açıklandı.
Kaynak: AA