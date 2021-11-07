Haber Giriş: 7 Kasım 2021 Pazar 09:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ekskavatörle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Sivas'ta, ekskavatörle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.
Sivas'ın Zara ilçesinde, S.K. (65) yönetimindeki otomobil, Emirhan köyü yakınlarında A.Ö. (52) idaresindeki ekskavatörle çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan G.Ö. (66) ağır yaralandı.
Zara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan S.K, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
G.Ö'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Ekskavatör operatörü A.Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası
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