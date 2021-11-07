İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi'nde yaşayan Sabiha Baysal, önceki akşam, ormandan toplandığı mantarlardan yemek yapıp yedi.

Dün sabah rahatsızlanan Sabiha Baysal, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakıma alınan ve yediği mantardan zehirlendiği belirlenen Baysal, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.