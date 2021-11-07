Haber Giriş: 7 Kasım 2021 Pazar 08:55Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bursa'da mantardan zehirlenen kadın öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ormandan topladığı mantarlarla yemek yapan Sabiha Baysal hayatını kaybetti.
İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi'nde yaşayan Sabiha Baysal, önceki akşam, ormandan toplandığı mantarlardan yemek yapıp yedi.
Dün sabah rahatsızlanan Sabiha Baysal, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yoğun bakıma alınan ve yediği mantardan zehirlendiği belirlenen Baysal, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Etiketler: Bursa
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