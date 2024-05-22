Açık 28.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 22.05.2024 16:08

Ekiplerden ciğercilere "terazi" denetimi

Edirne'de Ticaret Müdürlüğü ekipleri, tava ciğercilerinde "terazi" denetimi yaptı. Gramaj ve fiyat bilgilerini kontrol eden ekipler bir sonraki denetimde terazisi olmayan işletmeye ceza uygulanacak.

Ekiplerden ciğercilere "terazi" denetimi

Edirne'de tava ciğeri 150, 200, 220 ve 250 gram olmak üzere müşterinin istediğine göre dört farklı porsiyonda sunuluyor.

Bazı ciğerci ustalarının siparişleri "göz kararı" koyması üzerine Edirne Ticaret Müdürlüğü denetim ekipleri iş yeri sahiplerini uyardı.

Ekipler, işletmelerin bağlı olduğu oda tarafından verilen fiyat tarifeleri ve menü fiyat listelerindeki ürünlerin gramaj ve karşılığındaki fiyat bilgilerini kontrol etti.

Terazisi olmayan işletmeye ceza

Esnafı bilgilendiren ekipler, menülerdeki bilgilerin karışıklık oluşturmayacak şekilde düzenlenmesi ve ürünlerin odalarınca onaylanan tarifelere uygun olarak tartılarak servis edilmesi gerektiğini hatırlattı.

Bir sonraki denetimde terazisi olmayan işletmeye ceza uygulanacak.

Kentte tava ciğeriyle ilgili sabit bir porsiyon fiyatının olmaması zaman zaman karışıklıklara ve tüketici şikayetlerine yol açıyor. Gramaj farklılıklarından dolayı müşterilerin tava ciğeri yemek için ödediği fiyat değişkenlik gösteriyor.

Edirne'de 150 gram tava ciğeri 240 liradan, 200 gram tava ciğeri 320 liradan, 220 gram tava ciğeri 350 liradan, 250 gram 400 liradan satılıyor.

Ciğerciler denetimden memnun

Tava ciğer ustası Uğurcan İmrak, denetimlerden dolayı memnun olduklarını söyledi.

Edirne'nin önemli bir turizm şehri olduğunu, her yıl yurt içi ve yurt dışından binlerce turisti ağırladığını belirten İmrak, "Ticaret Müdürlüğü ekipleri bizleri bilgilendirerek eksiklerimizi gösteriyor. Özellikle menülerde fiyatların Türk lirası cinsinden yazılması ve gramlarının açık şekilde belirtilmesi konusunda bilgi verdiler. Ekipler, nazik bir dille bizleri uyardılar. Bu çalışmaların yapılmasını destekliyorum, denetimlerin artması ve işletmelerin bilgilendirilmesi oldukça kıymetli. Edirne turizm açısından yüksek potansiyelli bir şehir. Bu şehirde fiyat istismarının önlenmesi oldukça önemli" diye konuştu.

ETİKETLER
Edirne
Sıradaki Haber
Ağrı'da DEAŞ operasyonunda 15 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:48
Rusya: Ukrayna, Zaporijya Nükleer Santrali bölgesine kamikaze dronla saldırdı
16:48
Erzurum merkezli 11 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 37 gözaltı
16:45
Arap ülkelerinden İran Cumhurbaşkanı'nın cenaze törenine yoğun katılım
16:41
Isparta'da yolcu otobüsü ağaca çarptı: 11 yaralı
16:44
Obruk oluşumunu görüntülerken yaşadığı korku dolu anları anlattı
16:36
İngiltere Başbakanı'ndan Netanyahu hakkında 'yakalama kararı' başvurusuna eleştiri
Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın birinci senaryosu tamamlandı
Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın birinci senaryosu tamamlandı
FOTO FOKUS
Konya'da obruk oluşumunu görüntülerken yaşadığı korku dolu anları anlattı
Konya'da obruk oluşumunu görüntülerken yaşadığı korku dolu anları anlattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ