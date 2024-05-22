Ekiplerden ciğercilere "terazi" denetimi

Edirne'de tava ciğeri 150, 200, 220 ve 250 gram olmak üzere müşterinin istediğine göre dört farklı porsiyonda sunuluyor.

Bazı ciğerci ustalarının siparişleri "göz kararı" koyması üzerine Edirne Ticaret Müdürlüğü denetim ekipleri iş yeri sahiplerini uyardı.

Ekipler, işletmelerin bağlı olduğu oda tarafından verilen fiyat tarifeleri ve menü fiyat listelerindeki ürünlerin gramaj ve karşılığındaki fiyat bilgilerini kontrol etti.

Terazisi olmayan işletmeye ceza

Esnafı bilgilendiren ekipler, menülerdeki bilgilerin karışıklık oluşturmayacak şekilde düzenlenmesi ve ürünlerin odalarınca onaylanan tarifelere uygun olarak tartılarak servis edilmesi gerektiğini hatırlattı.

Bir sonraki denetimde terazisi olmayan işletmeye ceza uygulanacak.

Kentte tava ciğeriyle ilgili sabit bir porsiyon fiyatının olmaması zaman zaman karışıklıklara ve tüketici şikayetlerine yol açıyor. Gramaj farklılıklarından dolayı müşterilerin tava ciğeri yemek için ödediği fiyat değişkenlik gösteriyor.

Edirne'de 150 gram tava ciğeri 240 liradan, 200 gram tava ciğeri 320 liradan, 220 gram tava ciğeri 350 liradan, 250 gram 400 liradan satılıyor.

Ciğerciler denetimden memnun

Tava ciğer ustası Uğurcan İmrak, denetimlerden dolayı memnun olduklarını söyledi.

Edirne'nin önemli bir turizm şehri olduğunu, her yıl yurt içi ve yurt dışından binlerce turisti ağırladığını belirten İmrak, "Ticaret Müdürlüğü ekipleri bizleri bilgilendirerek eksiklerimizi gösteriyor. Özellikle menülerde fiyatların Türk lirası cinsinden yazılması ve gramlarının açık şekilde belirtilmesi konusunda bilgi verdiler. Ekipler, nazik bir dille bizleri uyardılar. Bu çalışmaların yapılmasını destekliyorum, denetimlerin artması ve işletmelerin bilgilendirilmesi oldukça kıymetli. Edirne turizm açısından yüksek potansiyelli bir şehir. Bu şehirde fiyat istismarının önlenmesi oldukça önemli" diye konuştu.