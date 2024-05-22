Çok Bulutlu 26.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 22.05.2024 15:49

Başakşehir'de 11 yaşındaki öğrenciye köpek saldırdı

İstanbul Başakşehir'de, okul bahçesinde iki köpeğin saldırdığı 11 yaşındaki çocuk yaralandı.

Başakşehir'de 11 yaşındaki öğrenciye köpek saldırdı

Başakşehir İBB Şehit Polis Mustafa Erdoğan Ortaokulu'nun bahçesinde oynayan 5'nci sınıf öğrencisi Ç.H.Y'nin topu, okul müdürü tarafından beslenildiği iddia edilen iki Kangal köpeğinin bulunduğu yere kaçtı.

Topu almak için alana giren Ç.H.Y, o sırada köpeklerin saldırısına uğradı.

Saldırı sonucu yaralanan çocuk, veliler ve bir öğretmenin yardımıyla köpeklerden kurtarıldı, Ç.H.Y'nin ailesi ise okul yönetiminden şikayetçi oldu.

Öte yandan, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün olayla ilgili müfettiş görevlendirip soruşturma başlattığı öğrenildi.

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
Ağrı'da DEAŞ operasyonunda 15 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:20
Ankara için sağanak uyarısı
17:42
İklim değişikliği şiddetli türbülansların sayısını artırıyor
17:31
Balıkesir'de motokuryenin öldürülmesiyle ilgili iddianame hazırlandı
17:26
Seferberlik ve savaş hali tüzüğü kaldırılarak yönetmelik olarak güncellendi
17:24
Bodrum, Resilient Lady kruvaziyeriyle gelen 2355 turisti ağırladı
17:17
Cevdet Yılmaz: İran'la dayanışmamızı en üst seviyede sürdüreceğiz
Tokat'ın lezzetleri Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı
Tokat'ın lezzetleri Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı
FOTO FOKUS
Kredi kartlarına parmak izi özelliği geliyor
Kredi kartlarına parmak izi özelliği geliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ