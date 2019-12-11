Türkiye
Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem11 Aralık 2019 Çarşamba 01:24 - Son Güncelleme 11 Aralık 2019 Çarşamba 01:28
Ege Denizi'nin Girit Adası açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü, Muğla'nın Datça ilçesine 158 kilometre mesafede.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.58'de Ege Denizi'nde Girit Adası'nın kuzey doğusu ile Kasos Adası'nın güney batısı açıklarında 5,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deniz yüzeyinin yaklaşık 22 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 158 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Balıkesir'de de 10 Aralık'ta en büyüğü 4,6 olmak üzere art arda depremler meydana geldi. Depremden kaynaklı can ve mal kaybının yaşanmadığı belirtildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Muğla Ege denizi deprem datça AFAD