Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Balıkesir'in Altıeylül ilçesi 4,6 büyüklüğünde deprem ile sallandı.

Yerin 7 kilometre altında gerçekleşen deprem saat 23.14'te meydana geldi.

Deprem, İstanbul, İzmir, Manisa ve Bursa'da da hissedildi.

4,3 büyüklüğünde 2. deprem daha

Bölgede 4,3 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi.

Deprem yerin 11,28 kilometre altında gerçekleşti.

4,0 büyüklüğünde 3. deprem

Altıeylül, saat 23.46'da 4,0 büyüklüğünde bir deprem ile daha sallandı. Deprem bu kez yerin 14,36 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Bakan Ersoy: Can ve mal kaybı yok

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Balıkesir'de meydana gelen depremden kaynaklı şu an itibarıyla can ve mal kaybının olmadığını söyledi.

Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da katıldığı TRT Haber canlı yayınında olumsuz bir haberin olmadığını açıkladı.

Balıkesir’de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede 4,3 büyüklüğünde ikinci bir artçı deprem hissedilerken, Balıkesir Büyük Şehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz konuyla ilgili @trthaber’e konuştu.https://t.co/sMJmVSNfA4 pic.twitter.com/YbFnsvoljz — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 10, 2019

"Henüz hasar bildirimi almadık"

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı "Herhangi bir vatandaşımızdan henüz hasar bildirimi almadık." dedi.

Kaynak: TRT Haber