Türkiye
Ege Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem27 Eylül 2019 Cuma 17:00 - Son Güncelleme 27 Eylül 2019 Cuma 17:02
Ege Denizi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi Çanakkale açıklarında saat 16.35'te yer kabuğunun 7,12 kilometre derinliğinde 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin merkez üssünün, Çanakkale'nin Eceabat ilçesine 14,87 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.
Kaynak: AA
Etiketler: ege denizi deprem AFAD son depremler