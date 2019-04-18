İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi Harhut Mahallesi'nde önleyici kolluk hizmetleri kapsamında drone destekli devriye görevi gerçekleştirdi.

Ekipler, tarihi mahalleye 2 kilometre uzaklıkta bulunan, görünümüyle bir ejderhaya benzetildiği için "Ejderha Taşı" olarak adlandırılan 520 metrekarelik alanı kaplayan, Elazığ Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) tarafından koruma altına alınan kaya bloğunun bulunduğu alanda drone ile 3 şüpheli olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonda, Ejderha Taşı alanında kaçak kazı yapan F.K., M.Y. ve E.Ö. suçüstü yakalandı.

Alanda ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada soba küreği, çekiç, keser, testere, el feneri, büyüteç, tornivada gibi malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA