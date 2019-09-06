Körfez Sportif Havacılık Kulübü tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Mysia Uluslararası Havacılık Festivali kapsamında 90 çocuk ve 10 Kıbrıs Gazisi, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı’ndan havalanan uçuş okullarına ait uçaklara bindirilerek uçuruldu.

Edremit ilçesinde eğitim veren uçuş okullarının eğitim uçakları ile yapılan uçuşlarda çocukların heyecanı ve mutlulukları yüzlerine yansıdı. Gaziler ise 45 yıl önceki anılarını yeniden yaşadı.

Yaklaşık 3 saat süren uçuşlar sonrasında uçağa binen çocuklardan İkra Korkmaz, “Uçtuğum için çok mutluyum. Çok hoş bir histi. Daha önce ilkokuldayken babama en büyük hayalimin uçmak olduğunu söylemiştim. O da yine burada uçmamı sağlamıştı” dedi.

Kıbrıs Gazisi dedesi Ali Çakır ile aynı uçakla uçan Gizem Çakır, uçağa binmenin çok güzel olduğunu belirterek, “Bugünü bekliyorduk. Dedemle beraber 10-15 dakika şöyle bir gezindik. Çok güzeldi. Çok heyecanlıydı. Çok keyif vericiydi çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Kıbrıs Gazisi Ali Çakır da yaptığı açıklamada hislerini şöyle anlattı; “Kıbrıs harekatındaki uçaklarımızın önce saman çuvalı atıp sonra da mermi atmasını hatırladım ve bugün uçağa bindiğimde o görüntüler gözümün önüne geldi. 45 yıl öncesinin heyecanını yaşadım. Bizlere bu uçuşu sağlayan Türk Hava Meydanlarının bütün personeline ve sivil toplum kuruluşlarına çok teşekkür ediyorum.”

Bir diğer Kıbrıs Gazisi Selami Korucu ise “Kıbrıs Gazisi olarak bizi uçuranlara çok çok teşekkür ederim. Bugün yeniden uçaklara binmiş olduk. Edremit’in üzerini gezdik. Gaziler namına bir pakette peçete attım Edremit’in üzerine” ifadesini kullandı.

Çocukların uçurulmasında yer alan Körfez Sportif Havacılık Kulübü Yönetim Kurulu Başkan Yarımcısı Mustafa Gürer 100 kişinin uçurulduğunu ifade ederek; “20 uçakla bu uçuşları yapıyoruz. 2 kişilik eğitim uçakları ile oluyor genelde bu uçuşlar. Uçuşları büyük bir meydan turu şeklinde yapıyoruz. Uçaklar 5- 6 millik yarı çap içinde uçup geliyorlar. Kıbrıs Gazilerimizi de uçurduk. Onları yanlarında birer çocuk ile uçurduk” şeklinde konuştu.

Kaynak: AA